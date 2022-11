Dove Hanno Più Senso i Giochi NFT?

Negli ultimi due anni circa, si è parlato molto di NFT nei giochi. In effetti, un tempo un concetto oscuro, è giusto dire che l'idea ha eccitato la nostra immaginazione.

Al di là dell'eccitazione o dell'anticipazione, tuttavia, i giochi NFT hanno già avviato attività legittime (e massicce). Secondo VentureBeat e i dati di Nonfungible.com, le vendite di giochi NFT avevano già raggiunto l'incredibile cifra di 5,17 miliardi di dollari nel 2021.

Questo parla clamorosamente dell'ondata di entusiasmo che ha guidato l'adozione precoce e ci sono molti sostenitori dei giochi NFT che credono ancora questo è solo l'inizio.

Anche questo è un pensiero eccitante e pone la domanda cruciale su dove i giochi NFT continueranno a espandersi. In questo pezzo, esaminiamo una domanda simile, forse più pratica: dove hanno effettivamente più senso i giochi NFT?

Giochi di raccolta di risorse

L'unico punto logico da cui iniziare è con i giochi che implicano la raccolta di risorse (inclusi personaggi, oggetti di gioco e così via). Questo perché al momento della stesura di questo articolo, proprio un gioco del genere (Axie Infinity) è di gran lunga la cosa più grande nei giochi NFT.

Questo è un gioco quasi in stile Pokémon in cui i giocatori raccolgono creature chiamate Axies e le usano per completare le missioni.

Ogni Axie è esso stesso un NFT e ci sono più risorse digitali da guadagnare attraverso il gioco. E secondo CoinTelegraph, questo gioco rappresenta quasi i due terzi delle transazioni NFT di giochi blockchain.

Pertanto, è certamente corretto affermare che i giochi che ruotano attorno alla raccolta di risorse sono luoghi adatti per espandere l'attività NFT.

Giochi per console con valuta

Quando ci pensi, ci sono già molti giochi per console con sistemi di valuta integrati. I giochi di azione e avventura da Grand Theft Auto a Far Cry sfidano i giocatori a raccogliere valuta, acquistare beni e così via; giochi sportivi come NBA 2K e FIFA ora coinvolgono il contratto dei giocatori e la gestione dell'approvazione.

A oggi, non abbiamo visto molti esempi importanti di NFT che si sono fatti strada in questi giochi, ma potrebbe essere inevitabile. Per questo è meglio portarsi avanti ed entrare nel mondo delle criptovalute attraverso piattaforme affidabili come nft profit.

Nel prossimo futuro, ci aspetteremmo di vedere la maggior parte dei giochi per console con un sistema di valuta che consenta ai giocatori di utilizzare la valuta di gioco per acquistare risorse digitali uniche, che a loro volta potrebbero essere scambiate o semplicemente vendute nel mondo reale.

Slot per casinò

Sorprendentemente, ci è voluto fino alla primavera di quest'anno per iniziare a sentire parlare di slot machine NFT, e anche quelle emerse su piattaforme Metaverse come "Lucky Crypto". Col tempo, ci aspetteremmo di vedere giochi del genere anche su siti di slot standard del mondo reale.

Già molti dei giochi su questi siti ruotano attorno all'opportunità di vincere premi jackpot o bonus speciali. Da lì, non è un grande salto immaginare i giocatori che hanno la possibilità di avere fortuna in NFT unici nel loro genere.

Ancora più divertente è l'idea che questi NFT potrebbero essere correlati ai temi specifici dei giochi da casinò. Ad esempio, uno dei giochi di slot online più popolari ruota attorno a un esploratore animato di nome Gonzo.

Non sarà troppo sorprendente se tra un altro anno, le slot "Gonzo's Quest" avranno rare opportunità di segnare NFT di Gonzo stesso in diverse pose o abiti.

Slingo del casinò

Slingo è una specie di categoria adiacente alle slot da casinò online e, sebbene questi giochi siano meno radicati nel potenziale del jackpot, tendono ad avere focus tematici simili su premi e ricchezze.

Una delle selezioni più attive di giochi Slingo attualmente risiede al Gala Bingo, dove ci sono singoli giochi sulle monete d'oro (intitolati "Stinkin' Rich); diamanti (“Diamanti Da Vinci”); tesoro sepolto (“Cascata Slingo”); e persino le vincite dei game show ("Deal Or No Deal" e "Who Wants To Be A Millionaire").

Si può certamente immaginare che giochi come questi vengano potenziati in modo tale che la rara carta Slingo occasionale sblocchi una scatola del tesoro o apra un caso "Deal Or No Deal" per rivelare un prezioso NFT.

Giochi di combattimento mobili e giochi di ruolo

Nel corso degli anni, i giochi di combattimento e i giochi di ruolo sono diventati alcuni dei giochi più popolari su piattaforme mobili, con alcune sovrapposizioni tra di loro.

Nella categoria dei giochi di ruolo, titoli come "The Shadow Sun", "Final Fantasy Brave Exvius" e persino il grande successo "Infinity Blade 3" tra i giochi migliori e più amati.

Per quanto riguarda i giochi di combattimento, spiccano "Marvel Contest Of Champions", "Injustice 2" e "Mortal Kombat". Ora, ci sono differenze significative tra tutti questi giochi. Ma in una certa misura, si basano tutti sulla raccolta di personaggi, oggetti, risultati e così via.

L'aggiunta di NFT agli oggetti da collezione sembra un'inevitabile.