Le 5 caratteristiche fondamentali di un sito web efficace

Al giorno d’oggi essere presente online con un sito web che sia professionale e serio è fondamentale per qualsiasi azienda. Se in passato infatti si trattava di un optional, ormai farsi trovare nel mondo del web è proprio indispensabile, per molteplici ragioni. Va precisato tuttavia che non basta far realizzare un portale: questo deve avere determinate caratteristiche per risultare realmente efficace e competere con i migliori siti web professionali.

Vediamo dunque quali sono i dettagli da non sottovalutare, che rendono un portale serio ed efficace.

#1 Layout responsive

Per quanto riguarda il layout, al giorno d’oggi non ci si può permettere di andare online con un sito web che non sia responsive. Ormai infatti la maggior parte degli utenti visita i portali utilizzando lo smartphone oppure il tablet: è dunque fondamentale che la grafica sia ottimizzata per i dispositivi mobili altrimenti diventa difficile riuscire a navigare all’interno del sito web.

#2 Grafica moderna e pulita

In quanto alla grafica, un sito web professionale deve risultare chiaro e pulito. Conviene dunque evitare eccessive decorazioni o fronzoli che rischiano di appesantire il tutto e puntare piuttosto sulla semplicità. Non a caso, la grafica moderna è minimalista e riduce il più possibile qualsiasi dettaglio di stile che sia superfluo. Naturalmente, per ottenere un risultato professionale e serio conviene rivolgersi ad un’agenzia specializzata in realizzazione di siti web.

#3 Contenuti ottimizzati SEO

Importantissimi sono poi i contenuti, che troppo spesso vengono sottovalutati ma che hanno un ruolo di primaria importanza soprattutto per quanto riguarda la visibilità del sito web. Al giorno d’oggi infatti non è sufficiente avere un portale fatto bene dal punto di vista grafico e del layout. In internet ci sono moltissimi siti web ed è fondamentale puntare su una campagna SEO mirata per riuscire a comparire tra i primi risultati di ricerca di Google in base ad alcune parole chiave selezionate. Ecco che dunque i contenuti devono essere realizzati ad hoc, seguendo regole ben precise.

#4 Certificato SSL

Per quanto riguarda gli aspetti più tecnici, non si deve sottovalutare oggi nemmeno il certificato SSL che viene acquistato generalmente presso il provider dell’hosting e che è fondamentale per garantire la sicurezza del proprio sito web. Per intenderci, il classico “https” davanti al dominio del portale dipende proprio dal certificato SSL che è diventato ormai obbligatorio. Si tratta dunque di un dettaglio che di certo non conviene sottovalutare.

#5 Informativa privacy e GDPR

Qualsiasi sito web deve inoltre essere provvisto al giorno d’oggi di una specifica informativa in merito alla privacy, che sia in linea con il GDPR. Anche in questo caso si tratta di un dettaglio obbligatorio, che dunque non ci si può permettere di sottovalutare o di prendere alla leggera. Spesso sono gli stessi professionisti che realizzano il sito web a preoccuparsi anche di questo, ma in altri casi è necessario fornire loro l’informativa corretta ed aggiornata. Meglio dunque informarsi, in modo da non rischiare costosissime sanzioni ed essere in regola con tutte le normative attualmente vigenti.