Alba, l’associazione culturale Albedo invita alla mostra d’arte corale “Tratti di pace”

Ad Alba se ne vedono di tutti i colori con “Tratti di pace”, la mostra d’arte collettiva promossa dall’associazione culturale Albedo di Bra, in allestimento presso la chiesa di San Giuseppe (via Vernazza, 6).

Cosa ci troverete dentro? Capolavori a cosiddetti linguaggi intermittenti, declinati in diverse forme artistiche (pittura, scultura, poesia), che sapranno toccare le corde dell’anima, come già successo nella precedente tappa all’Urp del Consiglio Regionale, a Torino.

«Il desiderio - commentano gli artisti - è quello di accompagnare i visitatori in un viaggio profondo, autentico e non banale, all’interno delle pieghe - anche scomode - di un tema complesso come quello della Pace. Ciascuno di noi è parte e motore del cambiamento, per e verso la Pace, anche nelle piccole scelte e azioni quotidiane, perché dalle piccole guerre nascono le grandi guerre, ma da piccoli impegni può nascere il rispetto verso l’umanità e la pace».