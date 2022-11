Torna la mostra di presepi al santuario di Monserrato di Borgo san Dalmazzo

Il Natale si avvicina e la “macchina organizzativa” di Presepi in Monserrato inizia a muoversi. Dopo due anni di stop i Volontari dell’Associazione Santuario di Monserrato ripropongono la mostra.

Per organizzare al meglio l’evento, che attira ogni anno oltre 4000 visitatori, l’Associazione Santuario cerca persone che vogliano mettersi in gioco e che abbiano entusiasmo e voglia di fare per realizzare e gestire la mostra che si terrà a Borgo San Dalmazzo, nel Santuario di Monserrato, dal 18 dicembre al 6 gennaio 2023.

Arte presepiale, stupore dei visitatori soprattutto quella dei più piccoli, riscoperta delle tradizioni, spiritualità, accoglienza: tutto questo è Presepi in Monserrato 2022.

Inoltre sarà occasione per condivisione una esperienza di volontariato in un luogo molto particolare, il Santuario di Monserrato.

Diversi gli ambiti in cui esser inseriti: preparazione mostra, accoglienza visitatori e nell’ambito della divulgazione sui social.

La mostra sarà aperta il sabato e la domenica a partire dal 18 dicembre fino al 6 gennaio, chiusa il giorno di Natale.

Chi fosse interessato può inviare un’email a ass.santuariomonserrato@gmail.com oppure contattare il numero 340/2549768

Questa sarà anche l’occasione per conoscere l’associazione, i suoi volontari e collaborare alle iniziative che si vorranno organizzare in occasione del quindicesimo anniversario della sua istituzione.