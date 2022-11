A 20 anni dalla morte i ragazzi dell'AFP ricordano Don Rossa, il fondatore del CFP di Dronero

Un'omelia toccante e profonda quella del Vescovo che invita ad una conversione profonda ... Cristo come primo valore che restituisce dignità, pace e vera gioia. Una formazione per la vita e per il lavoro quella che AFP, a distanza di anni, continua a regalare ai suoi allievi.

Ci sono tutte le classi, con tutti i docenti e la Direttrice Laura Demaria.

Ad officiare l'omelia Monsignor Vescovo Don Cristiano Bodo, il parroco del duomo di Saluzzo Don Roberto Salomone e il padrone di casa Don Giovanni Banchio Arciprete di Dronero.

I "fiulin" così Don Rossa parlava dei suoi giovani, hanno animato la messa: con canti e letture.

Attenzione e commozione da parte dei parenti di Don Rossa (i due nipoti) giunti appositamente da Barge.

Tanta partecipazione a partire dall'amministrazione di Dronero, Sindaco, Vicesindaco e Ass. Gerbaudo, il sindaco di Roccabruna, Marco Arneodo, quello di Caraglio, Paola Falco e il Vicesindaco Poetto Sergio (storico dipendente di AFP).

Non potevano mancare il Presidente dr. Conte Gianpiero, due ex Presidenti Donadio Francesca e Ghisolfi Piergiorgio, i Dirigenti, molti dipendenti e ex dipendenti.

Con il sottofondo dell'organo è stato ricordato il Don Bosco della Valle Maira, che nel lontano 1954 fondò a Stroppo il primo Centro.

Ancora oggi il messaggio educativo di Don Rossa è tramandato con carità e con perseveranza alle giovani generazioni e si riassume nel trinomio “ragione, religione e amorevolezza”, il messaggio rivolto ad ogni giovane, anche nel più svantaggiato. Incoraggiamento di fiducia e di protagonismo giovanile che fa emergere le risorse migliori del ragazzo e lo guida a scegliere ciò che è buono, sano, gioioso e fa crescere.

Una formazione per la vita e per il lavoro quella che AFP, a distanza di anni, continua a regalare ai suoi allievi.

Un momento di comunità e di partecipazione a ricordare un sacerdote illuminato che ha dedicato la sua vita ai giovani.