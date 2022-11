Sci alpino: Corrado Barbera inizia bene la stagione in Europa, sesto posto nello slalom al Diavolezza

In attesa che riprenda la Coppa del Mondo e che inizi la Coppa Europa, per lo sci alpino è tempo di gare FIS.

Come lo Slalom disputato martedì 15 novembre sulle nevi svizzere del ghiacciaio Diavolezza e vinto dal lettone Miks Zvejnieks dello Ski Klub Virsotne, con il tempo totale di 1’,27”,12/100 e con 73/100 di vantaggio sul tedesco Adrian Meisen dello Ski Club Garmisch. Terzo ad 81/100 il ventitreenne finanziere altoatesino Tobias Kastlunger. Quarto posto per il poliziotto bergamasco Filippo Della Vite e ottimo sesto ad 1”,05/100 per il finanziere cuneese Corrado Barbera, che ha realizzato il miglior crono nella seconda manche risalendo 20 posizioni.

Nella top ten anche Tommaso Saccardi dei Centro Sportivo Carabinieri e Lorenzo Moschini del Centro Sportivo Esercito, rispettivamente nono e decimo, mentre al quattordicesimo posto troviamo Hans Vaccari (Centro Sportivo Esercito).

Il programma delle gare sul ghiacciaio del Diavolezza propone un altro Slalom maschile FIS per oggi, mercoledì 16 novembre, prima di quelli femminili di giovedì 17 e venerdì 18.