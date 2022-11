I ragazzi del Liceo Artistico Buniva di Pinerolo in visita alla Fondazione Peano di Cuneo ed al museo Mallé di Dronero

Nell'ambito della 10^ edizione di CuneoVualà 2022 "Carnet d'Egitto", presso la Fondazione Peano di Cuneo, i ragazzi hanno visitato l'esposizione dei carnet. Un progetto che li ha visti anche coinvolti in prima persona, nella realizzazione ognuno di un proprio carnet, grazie in primis alla professoressa referente Monica Bruera ed alla collaborazione delle altre insegnanti. Una sinergia ormai consolidata, fin dalla 1^ edizione, con Ivana Mulatero, ideatrice e curatrice della rassegna. Così, non solo la scoperta ma anche, per ogni studente, la meraviglia di vedere il proprio carnet realizzato esposto in mostra.