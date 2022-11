Papa Francesco ha ricordato il Cottolengo tra i santi dal “cuore inquieto”

«Esercitate la carità, ma esercitatela con entusiasmo. I poveri sono e saranno quelli che hanno da aprirci le porte del Paradiso», parole di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. C’è anche il missionario della carità originario di Bra tra i santi dal “cuore inquieto”, citati da papa Francesco durante l’udienza generale di oggi, 16 novembre, tenuta in piazza San Pietro, a Roma.

Il Santo Padre ha proseguito la catechesi sul tema del discernimento, parlando della “desolazione”, quando nel cuore è tutto buio, triste, un’esperienza comune nella vita di tutti, che però può essere occasione di crescita: «Infatti, se non c’è un po’ di insoddisfazione, un po’ di tristezza salutare, una sana capacità di abitare nella solitudine e di stare con noi stessi senza fuggire, rischiamo di rimanere sempre alla superficie delle cose e non prendere mai contatto con il centro della nostra esistenza». Aggiungendo: «La desolazione provoca uno “scuotimento dell’anima”. Quando uno è triste è come se l’anima si scuotesse; mantiene desti, favorisce la vigilanza e l’umiltà e ci protegge dal vento del capriccio. Sono condizioni indispensabili per il progresso nella vita e, quindi, anche nella vita spirituale».

Per il Pontefice i sentimenti sono la molla per chi vuol fare del bene: «Noi non possiamo non fare caso ai sentimenti: siamo umani e il sentimento è una parte della nostra umanità; senza capire i sentimenti saremmo disumani, senza vivere i sentimenti saremmo anche indifferenti alla sofferenza degli altri e incapaci di accogliere la nostra. Senza considerare che tale “perfetta serenità” non la si raggiunge per questa via dell’indifferenza. Questa distanza asettica: “Io non mi mischio nelle cose, io prendo le distanze”: questo non è vita, questo è come se vivessimo in un laboratorio, chiusi, per non avere dei microbi, delle malattie».

E cita l’esempio di molti santi e sante, per i quali l’inquietudine è stata una spinta decisiva per dare una svolta alla propria vita. «La serenità artificiale non va, mentre è buona la sana inquietudine, il cuore inquieto, il cuore che cerca la strada. È il caso, ad esempio, di Agostino di Ippona o di Edith Stein o di Giuseppe Benedetto Cottolengo o di Charles de Foucauld. Le scelte importanti hanno un prezzo che la vita presenta, un prezzo che è alla portata di tutti: ossia, le scelte importanti non vengono dalla lotteria; hanno un prezzo e tu devi pagare quel prezzo. È un prezzo che tu devi fare con il tuo cuore, è un prezzo della decisione, un prezzo da pagare con un po’ di sforzo. Non è gratis, ma è un prezzo alla portata di tutti. Noi tutti dobbiamo pagare questa decisione per uscire dallo stato di indifferenza, che ci butta giù, sempre».



Lo sapeva bene San Giuseppe Benedetto Cottolengo, diventato una carezza vivente del Padre per tutte le persone sofferenti nel corpo e nell’anima. La sua Piccola Casa, come una goccia, è diventata un grande fiume di carità, che ha irrigato tanti cuori deserti e ha creato oasi di vita in tutto il mondo.

La sua infaticabile opera è portata avanti anche dai sacerdoti e dalle suore cottolenghini che a Bra e in ogni angolo del pianeta continuano a donare un prezioso servizio con amore e dedizione. Non si stancano di accogliere le persone e di ascoltarle, di spendere tempo e forze per diffondere il calore del Signore.

Qui possono farlo, perché sono vicine alla fiamma, la casa del Santo diventata un canale inesauribile di misericordia. Chiedetelo agli ospiti della residenza di via Fratelli Carando. Sono anziani, ma ancora pieni di gioia, grazie alle cure amorevoli che ricevono quotidianamente. Visitarli è un’esperienza che scalda il cuore e strappa un sorriso a tutti.

Entrerete in una famiglia stupenda, con una madre, delle sorelle, dei fratelli. E Gesù.

Chi era San Giuseppe Benedetto Cottolengo

Una bella storia di carità e servizio agli ultimi, quella del Cottolengo, fondatore dell’opera da lui denominata Piccola Casa della Divina Provvidenza e che, dopo la sua morte, è popolarmente detta Cottolengo.

Giuseppe Benedetto Cottolengo, nasce il 3 maggio 1786 a Bra, in una famiglia medio borghese con salde radici cristiane, primogenito di 12 figli. Alcuni anni dopo la sua ordinazione sacerdotale, è impressionato dalle condizioni di povertà degli uomini del suo tempo. Ispirato da Dio e animato da spirito evangelico, in poco tempo Giuseppe Cottolengo dà vita a diffuse iniziative a favore degli uomini più bisognosi, mostrando un grande spirito di accoglienza e di fiducioso abbandono a Dio, fino a spendere tutta la propria esistenza per la causa dei poveri, secondo il concetto: «Caritas Christi Urget Nos».