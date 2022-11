Perde quattro figli in gravidanza e scrive un libro per Bartolomeo, il figlio che è riuscita ad avere

Lei è Milvia Tardito, savonese, autrice di un libro dedicato al figlio Bartolomeo, scritto per lui in poche settimane, di getto. Parte di questo libro è stato scritto a Peveragno, con lo sguardo verso la Bisalta, nella pace e nella solitudine.

Il figlio di Milvia ha compiuto 18 anni il 25 ottobre. E il regalo di compleanno è stato proprio questo libro confessione dal titolo: "Hai vinto tu. La storia incredibile della tua vita".

Milvia svela al figlio un segreto. Gli dice che lui è il suo "20% fortissimo, unico figlio in vita dei 5 che hanno provato ad esserci". Gli altri quattro sono volati in cielo prima di nascere. L'ultima gravidanza andata male è stata durante il Covid. Milvia ha portato dentro di sè tanto dolore, il bisogno di stare da sola, fino ad arrivare a Peveragno, in un campeggio che è stato un po' il suo guscio, mentre scriveva e scriveva, concludendo il libro in tre settimane.

Il libro è disponibile solo su Amazon.

E' dedicato "Agli adolescenti. Perché siete bellissimi. Bambini di ieri, adulti di domani. Brillate, sempre!“