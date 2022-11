Volley A1F. Stasera la 7ª di campionato, Cuneo riceve Macerata. Cecconello: "Deve essere il nostro salto di qualità" (VIDEO)

Settimo turno di campionato per la serie A1 Femminile. Stasera, con inizio alle 20,30, la Cuneo Granda S.Bernardo Cuneo è impegnata nella prima di due partite consecutive in casa: arriva la Cbf Balducci Hr Macerata, squadra neopromossa che occupa la 13ª piazza della classifica con 3 punti all’attivo, due lunghezze sotto le piemontesi. Domenica, poi, ci sarà Perugia.

Le biancorosse sono reduci da una settimana intensa, chiusasi con due vittorie in altrettante partite, entrambe disputate in trasferta: 3-2 nel recupero della quarta giornata a Bergamo, stesso risultato tre giorni fa a Firenze. Signorile compagne sono alla ricerca, dunque, del primo successo stagionale di fronte ai propri tifosi.

Quello con Macerata di stasera è il primo confronto tra le due squadre. Nelle prime sei giornate la Cbf Balducci Hr ha affrontato cinque delle prime sei squadre in classifica: una partenza in salita per una matricola all'esordio nella massima serie che però, pur non raccogliendo punti, non ha sfigurato. I primi, storici punti sono arrivati invece alla seconda giornata, nella vittoria interna su Perugia. Dalla trasferta di Cuneo per la squadra di coach Paniconi inizia dunque una seconda metà di girone di andata dove raccogliere i punti necessari per la permanenza nella categoria non sarà più una missione quasi impossibile come nella prima.

Dal canto loro le Gatte stanno crescendo di giornata in giornata, nell’attesa di ritrovare anche l'opposto titolare, la francese Lucille Gicquel.

Occorrerà una prova di massima concentrazione e tecnica per battere le marchigiane: a presentare la sfida la centrale Agnese Cecconello, tra le più positive nella partita di domenica scorsa a Firenze. Le sue parole nella nostra videointervista: