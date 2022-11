Volley maschile: Cuneo, weekend vincente per gli aquilotti dalla Serie C alle Under

Grande rimonta della serie C Banca Alpi Marittime Cuneo, in trasferta a Torino contro il To.Volley, che porta a casa il match al tie-break: « Una partita a due volti, sulla quale dovremo prenderci del tempo di riflessione sull'approccio in vista degli appuntamenti futuri, dove non possiamo permetterci di regalare set. Marino, Coppa e Armando assenti e con Brugiafreddo in campo per miracolo, ma per nulla al massimo della forma, ci ha condizionato. Nel secondo set siamo stati avanti 20-15 con in campo Anfossi e Falco, atleti dell'U19 Bianca, questo a dimostrazione che siamo attenti all'evoluzione di tutti i giocatori del settore giovanile. Dal terzo set abbiamo iniziato a battere meglio e questa è stata la chiave di volta. La buona prestazione in fase di muro-difesa ci ha permesso di ribaltare il match e portarlo a casa al tie-break» - coach Francesco Revelli.

Vittorie nette per le due Under 17; la Rossa in casa con Alba e la Bianca a Villanova Mondovì. Anche le Under 19 vincono contro le due compagini di Mondovì, la Bianca 3-1 e la Rossa 3-0, mentre la serie D di coach Casale porta a casa un solo set vinto dalla trasferta contro i torinesi del Reba Volley.

I prossimi appuntamenti con il settore giovanile biancoblù:

Sabato 19 novembre

𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟱

Alba VS Bam Cuneo -> Alba

• ore 16.00

𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗗

Bam Cuneo VS Borgofranco Ivrea -> Pala Busca

• ore 17.30

𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗖

Bam Cuneo VS Asti -> Pala Busca

• ore 20.30

Domenica 20 novembre

• ore 10.30

𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟳

Bam Cuneo Rossa VS Vbc Mondovì/Villanova -> Pala Itis

Savigliano VS Bam Cuneo Bianca -> Savigliano

𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟱

Bam Cuneo VS️ Alba -> Pala Itis

• ore 15.00

Giovedì 24 novembre

𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟵

vbc Mondovì/Villanova VS Bam Cuneo Bianca -> Villanova mondovì

• ore 20.45

Bam Cuneo Rossa VS vbc Mondovì/Villanova Bianco -> Pala Itis

• ore 20.30

Venerdì 25 novembre

• ore 20.00

𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟱

Savigliano VS Bam Cuneo -> Savigliano

T𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗲 𝗰𝗮𝘀𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶𝗹𝗲 𝗰𝘂𝗻𝗲𝗲𝘀𝗲, disputate al Pala ITIS e al Pala Busca, saranno trasmesse 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲 www.youtube.com/c/cuneovolleytv