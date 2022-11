A Cuneo si cercano volontari per IllumiNatale

Dal 1° dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 torna “IllumiNatale”, la manifestazione natalizia che animerà l’altipiano e le frazioni della Città di Cuneo con luci e spettacoli organizzati dall’Associazione Comitato Cuneo Illuminata e dal Comune di Cuneo.

In attesa di presentare alla stampa la manifestazione, siamo alla ricerca di volontari che vogliano mettersi in gioco con entusiasmo e passione per garantire la buona riuscita dell’evento. Scegliendo di partecipare si avrà la possibilità di entrare a far parte di un team di lavoro affiatato e vivere un’esperienza unica e formativa.

Questi i settori aperti per la candidatura:

- Raccolta fondi: sarai fondamentale per IllumiNatale e ti dedicherai alla vendita dei biglietti della lotteria e dei gadget e alla distribuzione del materiale informativo e del programma.

- Assistenza e Logistica: durante la manifestazione potrà servire una mano nello spostamento di materiali vari, inoltre ti occuperai di fornire assistenza durante gli spettacoli itineranti e i grandi eventi e presidiarne le aree a ciò adibite.

- Digital: anche IllumiNatale ha una redazione digital, che si occupa degli aspetti legati alla comunicazione. Per questo cerchiamo fotografi, videomaker e redattori (anche non professionisti).

Requisiti per partecipare:

- Aver compiuto i 16 anni di età

- Essere disponibile in orario pomeridiano e serale

- Essere disponibile per almeno due turni in tutta la rassegna

Come e quando partecipare

Per aderire è necessario compilare entro il 24 novembre 2022 il form presente al seguente link: cuneoilluminata.eu/volontari.

Lo staff di IllumiNatale comunicherà tempestivamente se la domanda è stata accettata oppure no. In caso di accettazione, tutti i volontari saranno convocati alla riunione formativa che si terrà venerdì 25 novembre alle ore 17.00 presso il Salone d'Onore del Comune di Cuneo (Via Roma, 28 - Cuneo). Per chiarimenti e ulteriori informazioni scrivere a: volontari@cuneoilluminata.eu.