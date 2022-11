Bra, nuovi manga arricchiscono il comparto di fumetti della Biblioteca

Non tutti forse sanno che, tra tanti i volumi disponibili per il prestito nella Biblioteca civica di Bra, ci sono anche molti fumetti, per qualsiasi fascia d’età. Recentemente, il comparto è stato arricchito soprattutto di manga, il classico fumetto giapponese. "Molti li considerano ancora una produzione di serie B, ma in verità, per la cultura giapponese (ed orientale in genere) i manga occupano un ruolo molto importante e sono considerati un mezzo artistico espressivo non meno degno della letteratura o del cinema. Si tratta di un fenomeno culturale dalle origini antiche che tra gli anni '80 e '90 ha letteralmente invaso il resto del mondo, affermandosi per la particolarità della grafica e l’originale stile di narrazione”, sottolineano i responsabili.

Ad aggiungersi ad alcuni classici imprescindibili come Devilman, Pokemon e Akira ecco dunque arrivare nuove proposte, come Drifters di Kōta Hirano, Oltre le onde di HiBaNa, Mashle di Hajime Kōmoto e Sanpei di Takao Yaguchi. Sono disponibili inoltre Hellsing, Real, Spy x Family, Fire Force, Arte, Il prezzo di una vita, Bloom into you, Konosuba: this wonderful world, Jujutsu Kaisen, Our Not So Lonely Planet Travel Guide, Tokyo Revengers, Our true colors, il prezzo di una vita, Kingdom Hearts e My son is probably gay.

I fumetti sono del resto un settore su cui la biblioteca braidese punta da tempo, a partire dagli albi di Tex, Topolino e Marvel, già da qualche anno sugli scaffali. Presenti anche molte graphic novel, che trattano temi molto sentiti tra gli adolescenti, come il razzismo, la differenza di genere o la condizione femminile. "Tra gli autori più richiesti troviamo ad esempio Zerocalcare e Gipi, ma anche nomi meno noti, come l’autrice svedese Liv Strömquist: ci teniamo ad offrire una scelta più ampia possibile", commentano i responsabili. "Molto lette anche le biografie di personaggi storici".

Ricordiamo che la sala adulti della biblioteca è aperta dalle 9 alle 12 (dal martedì al venerdì, al sabato rimane aperta fino alle 12,30) e dalle 14 alle 18,30 (dal lunedì al giovedì, il venerdì chiude alle 18). Info chiamando lo 0172.413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.