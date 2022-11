Chiede aiuto dopo l’incendio che ha distrutto la sua casa a Novello

Dopo l’incendio ora bisogna ricostruire. Così Giorgia Marian Aknouz, che coi tre figli è scampata alle fiamme che nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 novembre hanno avvolto il suo appartamento in frazione Moriglione di Novello , ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe.



“Purtroppo - scrive la donna - dalla casa non sono riuscita a salvare niente, la cosa importante è essere riuscita a salvare i miei tre figli, che stavano dormendo in camera. Adesso dobbiamo ristrutturare, ma è dura quando il fuoco ti porta via tutto. Abbiamo bisogno di aiuto per poter ripartire per dare di nuovo una casa ai nostri figli: hanno bisogno di tornare alla normalità, a scuola, di stare insieme ai loro compagni. Non è facile per noi chiedere aiuto - dice ancora Giorgia - ma in questo momento abbiamo bisogno di tutto: ringrazio tutti di cuore”.



La raccolta ha superato i 500 euro ed è raggiungibile a questo link .



L'allarme per l’incendio era scattato poco dopo l'una di notte. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati in forze: da Alba con autobotte, autoscala e autopompa, oltre alla squadra di volontari da Dogliani con due mezzi. Sul posto erano anche intervenuti i Carabinieri di Bra. Le fiamme si erano sviluppate dal primo piano dell'abitazione, che è andato completamente distrutto. Salvati solamente il tetto e le case adiacenti.