"Le luminarie albesi anticipano il Natale, mentre diverse vie della città sono al buio da mesi"

Riceviamo e pubblichiamo.



“Il Natale quando arriva arriva”, recitava un fortunato slogan del secolo scorso. I film natalizi iniziano sempre prima e gli alberi di Natale iniziano a vedersi a fine ottobre. Non ci aspettavamo però di vedere le luminarie in città già dai primi di novembre.



Non siamo stati critici sulla scelta di investire 15.000 euro di soldi pubblici per creare l'atmosfera natalizia; non lo siamo stati perché dopo due anni difficili ritenevamo che si potesse tornare alla normalità nonostante la situazione economica ed energetica del nostro Paese.



Avevamo espressamente richiesto di essere morigerati, di utilizzare luminarie a basso consumo e di prevedere uno spegnimento notturno.

In sintesi rendersi conto dei tempi che corrono senza privare la cittadinanza del clima natalizio.

Purtroppo i nostri suggerimenti non sono stati ascoltati in barba alle difficoltà di molti concittadini.



Inoltre diverse vie della città sono senza luce da mesi, sarebbe opportuno risolvere questa situazione che sta creando molti disagi invece di anticipare immotivatamente le luci natalizie.



Uniti per Alba