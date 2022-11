Tappa a Cherasco per il libro sui quindici anni di Mai+Sole

Giovedì 24 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne sarà presentato a Cherasco il libro fotografico “Sguardi”, realizzato in occasione dei quindici anni di Mai+Sole, associazione nata per sostenere le donne vittime di violenza nel difficile cammino di riscatto.

Il libro, con le fotografie di Alex Astegiano, presenta duecento pagine di volti, abbracci e sorrisi per infondere speranza e portare testimonianze. «Gli sguardi catturati da Alex sono quelli delle volontarie, degli amici e delle amiche dell’associazione, dei professionisti che ogni giorno ci aiutano, di chi in questi anni ci ha supportato economicamente. Sguardi volutamente anonimi perché siamo tutti parte di un tutto, i ruoli si confondono e si mischiano, ognuno a suo modo tende una mano», spiega Adonella Fiorito, presidente di Mai+Sole, che nel 2007 fondò il centro antiviolenza con un gruppo di amiche

Alla serata cheraschese interverranno Adonella Fiorito (presidente dell’Associazione Mai+Sole), la dottoressa Manuela Devalle (psicoterapeuta) e Chiara Sparacino (Letture).

Le fotografie di Astegiano (artista saviglianese, che negli anni ha collaborato tra gli altri con: Internazionale, Slow Food, XL Repubblica, Alstom, Fai, Marlene Kuntz) saranno accompagnate dalle parole della presidente dell’associazione che ripercorrerà le tappe principali di questi quindici anni di cammino dell’associazione e farà riflettere sugli strumenti, legali e non solo, a disposizione delle donne per mettere fine alla spirale di violenza in cui a volte sono costrette.

«Sarà un momento per condividere alcune esperienze dei 15 anni di vissuto dell’associazione Mai+Sole – dicono Elisa Bottero, Agnese Dogliani e Lidia Fissore la quota rosa del consiglio comunale di Cherasco -. Per ascoltare, parlare, riflettere su un argomento molto delicato».

L’appuntamento giovedì 24 novembre è alle ore 20.45 presso il Salone Consigliare del Comune di Cherasco, l’ingresso è libero.