Monte Galero, a Garessio si ricordano le vittime dello schianto del 1993

Anche quest’anno una delegazione del 155° gruppo del 6° stormo di Ghedi, composta dal Comandante di gruppo e da due piloti-navigatori, si sono recati sul luogo dell’incidente aereo, alle pendici del monte Galero, per depositare una corona di alloro in memoria delle due vittime dello schianto. Qui, il 18 novembre di 29 anni fa, persero la vita il Capitano pilota Paolo Ercolani e il Maggiore navigatore Piero Giraldo.

Giunti da Rimini per la cerimonia anche i famigliari del pilota Ercolani, accompagnati alla "Fontana delle meraviglie" da personale dei Vigili del Fuoco di Garessio.