Prosegue il cammino di Linda Riverditi a XFactor. Il giudice Dargen: "Grandissima. E per di più sei anche di Alba!"

Anche stavolta Linda Riverditi ce l'ha fatta. La giovane cantante di Alba ha superato il quarto Live di XFactor 2022, la trasmissione di Sky Uno che ogni anno va alla ricerca dei nuovi talenti musicali italiani.

Uno scoglio difficile quanto stimolante quello di oggi (giovedì 17 novembre) per i concorrenti, che hanno avuto l'occasione di presentare un loro brano inedito: la massima espressione per un artista musicale.

Linda, 19 anni, ha aggredito il palco con il brano "Fiori sui balconi", al termine del quale i quattro giudici hanno avuto commenti positivi per la sua esibizione:

"Linda ha la capacità di rendere perfette le dinamiche necessarie ad un brano romantico e melodico - il giudizio di Dargen -. Ha 19 anni, ma si vede che questo è il suo mestiere. Solo complimenti per lei". Poi, rivolgendosi a Linda: "E per di più sei anche di Alba!".

Ambra Angiolini: "Il pezzo è fortissimo, costruire un pezzo su una persona che inizia il suo percorso artistico non è facile. Tu sei abitata da un sacco di persone: rappresenti l'unico condominio in Italia dove tutti vanno d'accordo. Belle persone in un solo corpo, il tuo".

Il rapper Rkomi: "Il tuo brano era tecnicamente molto difficile, tu come sempre ci sei entrata dentro alla perfezione".

Infine, i naturali complimenti di quello che è il giudice mentore della giovane albese in questa edizione di XFactor, Fedez: "Mi hai fatto sinceramente emozionare".

Superato questo soglio, a Linda mancano due gradini per centrare il sogno della Finale. Giovedì prossimo tornerà sul palco milanese per il quinto Live.