Racconigi e il taglio dei due gelsi: Patrizia Gorgo ne chiede la ripiantumazione

Il 21 novembre, Giornata nazionale degli alberi, piantiamo un gelso nel giardino della Scuola dell’Infanzia di piazza IV Novembre a Racconigi: è questa la proposta che il gruppo consiliare Lista Civica Patrizia Gorgo ha presentato al sindaco Oderda. Una richiesta che vuole essere un risarcimento. In quegli spazi, infatti, un gelso già c’era, ma è stato tagliato. Così come qualche mese fa era stato abbattuto il gelso davanti al Museo della seta, in piazza Burzio.



L’opera dei “boscaioli” comunali aveva suscitato un coro di proteste da parte di insegnanti, genitori e bambini a cui era stato spiegato non solo l’importanza del verde, la sostenibilità ambientale ed il valore delle piante ma anche il ruolo delle foglie di gelso nell’allevamento del baco da seta.

“Un cittadino racconigese si è reso disponibile a regalare al Comune ed alla scuola un nuovo albero di gelso da piantumare al posto di quello che è stato abbattuto e di seguirne la crescita con idonea potatura – spiega la capogruppo Patrizia Gorgo - il gesto rappresenterebbe inoltre un bel messaggio di attenzione ambientale, cura e preservazione del patrimonio storico e culturale rappresentato dall’albero del gelso”.

La proposta è però stata respinta dal sindaco.

La minoranza informa che con una nota a firma del sindaco si afferma che il gelso di piazza Burzio era stato abbattuto in seguito alle lamentele dei residenti di un condominio che si affaccia sulla piazza perché le more, cadendo, imbrattavano il marciapiede, mentre quello alla Scuola dell’Infanzia ha dovuto essere tagliato per motivi di sicurezza e perché un bambino era stato morso da un’ape attirata dalle more. Spiegazioni ad oggi non confermate dalla relativa documentazione, che pure è stata richiesta.

Il primo cittadino riferisce quindi di aver già contattato un vivaio per un albero diverso dal gelso, “più idoneo al luogo” e si dice “disponibile a valutare la piantumazione del gelso generosamente offerto dal cittadino in altra area verde”, ma suggerisce di far ricadere la scelta su una varietà che non produca frutti la cui caduta “potrebbe creare problematiche igienico-sanitarie”.

Questo accade nella “città della seta”, dove i prodotti delle more di gelso hanno ottenuto la certificazione De.Co. Tutto ciò mal si adatta alle tante dichiarazioni di città sostenibile e città ecologica e città turistica che affonda le proprie radici nella propria storia.