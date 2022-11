Sabato l'inaugurazione del 'Civico14', il nuovo condominio alle porte di Boves

Un piccolo condominio da 19 unità con cantine e autorimesse interrate, dotato della più elevata classe energetica disponibile e costruito nell’ottica del maggior risparmio energetico e ribasso dei consumi possibile: sono queste le specifiche del ‘Civico14’, il nuovo condominio sorto a Boves, in via Cuneo, in corrispondenza di uno degli ingressi all’abitato del concentrico.