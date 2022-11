Basket, serie B femminile: Granda College torna alla vittoria sul Venaria

Le ragazze cuneesi riescono ad imporre il loro ritmo grazie ad un avvio di gara concreto dove le ospiti difendono forte e materializzano le opportunità create nei primi due parziali, arrivando all'intervallo lungo in vantaggio sul punteggio di 28-32. Nel terzo quarto le ragazze dei coach Grosso e Persico ripartono da dove avevano lasciato, mantengono l’intensità dimostrata nei primi due periodi e vincono il terzo quarto 11-23. Nell’ultimo quarto c’è ampio spazio alle rotazioni da parte di entrambe le squadre.

Cuneo vince la sua seconda gara stagionale ed attende l’arrivo della capolista, Derthona Basketball Lab, squadra che ancora non conosce la sconfitta in questo campionato, domenica 20/11 alle 17:30 a Sportarea.

Questo il commento di coach Grosso: "Siamo riuscite a mantenere un ritmo alto, limitando i parziali negativi e creando delle situazioni di tiro con tanto vantaggio. Le ragazze sono in continua evoluzione e questo per noi è molto stimolante. Domenica ci aspetta un’altra gara difficilissima, ma lavoriamo continuamente per farci trovare pronti".