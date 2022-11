Per cause ancora in via di accertamento, un'automobile e una moto sono entrate in collisione nel pomeriggio di oggi. Lo scontro, avvenuto intorno alle 16.10, è avvenuto tra Nucetto e Bagnasco, nei pressi dell'area di servizio, lungo la SS 28.

Ad avere la peggio nel sinistro, il centauro, trasportato in pronto soccorso in codice giallo dopo essere stato affidato alle cure del 118.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Garessio e i Carabinieri.