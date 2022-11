Pullman fuori strada a Centallo: nessun passeggero a bordo, illeso il conducente [FOTO]

. Aggiornamento ore 13.23: La SS20, nel Comune di Centallo, risulta ora aperta al traffico.

Vigili del fuoco impegnati a Centallo, in Regione San Quirico, per un incidente che ha coinvolto un pullman di linea, fortunatamente in quel momento privo di passeggeri a bordo. Il sinistro è avvenuto lungo il rettilineo nei pressi del distributore di carburanti e del bar La Sosta.

Il mezzo è uscito fuori strada autonomamente, urtando la cancellata di un'abitazione e danneggiando gravemente il mezzo e la recizione stessa.

Sul posto è in corso di intervento il recupero del mezzo da parte di una ditta specializzata. La strada è al momento chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione del veicolo.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, il 118 le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.