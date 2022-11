Antibioticoresistenza, l'assessore Icardi ai medici: "Promuovete l'uso appropriato dei farmaci"

"La resistenza agli antibiotici è aumentata al punto da metterne seriamente a repentaglio la futura efficacia. La diffusione di batteri resistenti agli antibiotici, associata all’assenza di nuove terapie antibiotiche, costituisce al giorno d’oggi un grave rischio per la salute pubblica".

Lo ricorda l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in una lettera inviata oggi a tutti i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i direttori dei Distretti sanitari del Piemonte, in vista della Giornata europea sull’uso consapevole degli antibiotici che si celebra domani, 18 novembre 2022.

"È necessario promuovere un uso appropriato degli antibiotici tra i pazienti che si rivolgono al proprio medico curante – scrive Icardi -, il cui contributo per sensibilizzare la popolazione verso un uso prudente degli antibiotici è fondamentale. La resistenza agli antibiotici, come noto, è dovuta a un loro uso eccessivo e a modalità d’impiego non appropriate. L’obiettivo di quest’anno è ricercare la collaborazione dei medici per promuovere un uso appropriato degli antibiotici e informare i pazienti in merito ai rischi dell’automedicazione con gli antibiotici".

Nella lettera, l’assessore Icardi rileva come indagini recenti abbiano dimostrato che una minoranza di pazienti continua a consumare antibiotici senza prescrizione medica (3%) o ad assumere antibiotici rimasti inutilizzati da una precedente terapia (2%). L’entità del problema varia da paese a paese.

"Cerchiamo tutti insieme di ridurre l’uso degli antibiotici laddove non ve ne sia la necessità – conclude l’assessore alla Sanità del Piemonte -, affinché questi medicinali rimangano efficaci anche in futuro".

Sul sito della Regione Piemonte è presente una sezione dedicata alla Giornata europea degli antibiotici, con materiale informativo per sensibilizzare la popolazione sull’uso corretto dei farmaci.