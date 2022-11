Grazie per questi 57 anni di attività: ha chiuso la storica pellicceria Morero di Saluzzo

“Grazie di cuore per questi 57 anni passati insieme”. Le parole di ringraziamento sono di Roberto Morero scritte su un cartello nella vetrina del suo negozio appena chiuso, in corso Italia.

E' cessata un’attività artigianale storica del Saluzzese, la Pellicceria e Pelletteria Morero inaugurata dai genitori di Roberto, Dante e Teresina. Arrivarono da Torino a Saluzzo e aprirono nel 1965 il loro laboratorio in corso Roma, 4.

Il negozio si spostò poi in piazza Garibaldi, dove la piccola impresa famigliare che coinvolse anche la figlia Fabrizia arrivò ad avere 18 dipendenti.

Nel 1995 la Pellicceria Morero trasferì l’attività nei locali di corso Italia in un atelier, a due piani, in cui oltre alla pellicceria con i reparti di vendita e confezionamento, si aggiunsero articoli di pelletteria, come borse e scarpe.

L'attività in cui la signora Teresina, deceduta alcuni anni fa, ha creato per oltre 35 anni migliaia di modelli esclusivi e il figlio Roberto ha continuato con passione, era un riferimento non solo per una clientela locale, ma proveniente da Piemonte, Lombardia, Liguria.