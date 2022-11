Paesana esce dall’Unione Montana dei Comuni del Monviso

La decisione viene motivata dal sindaco Emanuele Vaudano con il fatto di doversi far carico di larga parte del costo del personale, sottraendolo alle attività municipali e senza averne adeguati benefici. Tre anni fa, proprio di questi giorni (fine ottobre 2019), analoga decisione era stata assunta dall’amministrazione di Revello, guidata dal sindaco Daniele Mattio. Sin dalla sua nascita alcuni Comuni non avevano voluto aderire e nel corso degli anni, via via, vari si sono chiamati fuori.