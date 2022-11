Saluzzo, palazzo delle Arti Liberali, dopo i lavori di pulitura, sarà aperto per farlo conoscere ai cittadini

Saluzzo, la facciata del palazzo delle Arti Liberali in salita al Castello

Camion di detriti portati via dal Palazzo delle Arti Liberali e dal palazzo attiguo, complesso storico in Salita al Castello, chiuso da oltre 30 anni, che ospitò nei primi decenni dell’Ottocento un carcere giudiziario con una sezione per le donne e che fu sede delle scuole pubbliche, all’epoca del marchese Ludovico II.

Sono iniziati i lavori di sgombero e pulitura dell’immobile con potatura del verde del giardino, da decenni in stato di abbandono, dopo il completamento dell’iter di acquisizione da parte della società Co.Sal dell’ingegner saluzzese Giorgio Camisassi, del bene di proprietà del Demanio. L’acquisto, che risale a un anno fa, è avvenuto attraverso un’asta telematica, andata deserta ben due volte.

La facciata è nota per i quadranti affrescati a grisaille, raffiguranti le Arti Liberali. Con l’immobile a lato, dalla facciata dipinta di giallo, la proprietà, con l’esclusione dei locali a piano terra, si estende verso il passaggio pedonale retrostante, che da via Santa Chiara porta ai giardini della chiesa di San Giovanni. Un totale di 3.549 metri quadri di superficie.

Dopo i lavori di ripulitura dell’interno che ospitò anche l’appartamento dell’allora direttore del carcere nella vicina Castiglia e del comandante della polizia penitenziaria, come a suo tempo annunciato, Camisassi programmerà un paio di fine settimana di apertura al pubblico, tra dicembre e gennaio (dipende dall’avanzamento lavori) per far conoscere il bene che ebbe diverse destinazioni d’uso.

I due palazzi verranno ristrutturati e messi sul mercato come edilizia privata, ma una parte, in base a ragionamenti con il Comune, potrebbe essere destinata a museo di se stesso. “Costruire per vendere è il mio lavoro - sottolinea Camisassi -, ma amo Saluzzo e mi fa piacere la possibilità di restituire un palazzo e la sua facciata di oltre 500 anni al patrimonio culturale e artistico della città, che tutti possono avere sotto gli occhi".