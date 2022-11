Avviato all’AFP di Dronero il corso per tecnici “manager” del settore turistico

È cominciato in settimana il primo corso di istruzione e formazione tecnica superiore sul turismo, attivato sul territorio delle valli cuneesi, nella sede dell’Azienda di Formazione Professionale AFP di Dronero.

Un’aula completamente dedicata e attrezzata è stata predisposta per accogliere gli iscritti ad un percorso che prevede 800 ore di attività, suddivise fra lezioni frontali e stage presso enti di promozione culturale e turistica delle valli cuneesi.

Contenuti e docenti altamente qualificati, grazie alla collaborazione con l’Università di Torino e con i migliori esperti del settore, andranno a formare figure professionali in grado di elaborare prodotti e servizi turistici, valorizzare le risorse del territorio, pianificare e progettare un marketing adeguato, conoscere i meccanismi del turismo sostenibile, inclusivo e innovativo. E molto altro.

Sono 22 gli allievi iscritti, ognuno con propri obiettivi e motivazioni, prima fra tutte la voglia e l’entusiasmo di accrescere le proprie competenze in un settore dell’economia cuneese in evoluzione ed espansione.

Molto soddisfatta Ingrid Brizio, la Direttrice Generale dell’AFP Dronero - Cuneo - Verzuolo, che durante i saluti ha precisato: “Siamo orgogliosi di esserci aggiudicati questo corso IFTS, approvato e finanziato dalla Regione Piemonte e cofinanziato dal FSE. Ci siamo posizionati molto in alto nella progettazione, avendo valutato bene le esigenze e le caratteristiche necessarie a specializzare una figura tecnica in grado di operare con professionalità in un settore, quello del turismo nelle nostre valli, molto variegato. Sono sicura che a giugno la nostra provincia si avvarrà di operatori ben preparati, con le competenze giuste e le idee chiare. Faccio loro i miei migliori auguri!”