Lunedì 21 novembre scuola aperta all'Istituto Tecnico per Geometri Vincenzo Virginio di Cuneo (Video)

Dopo le medie scegliere quale scuola frequentare può risultare complicato: gli indirizzi sono tantissimi e decidere quale sia il più adatto non è sempre facile. Un modo semplice per orientarsi è quello di farsi domande su ciò che si ama fare e studiare, sui propri interessi, le proprie attitudini e così via. Impegnarsi in una cosa per cui si è portati, renderà tutto decisamente più facile. Prima di scegliere è bene informarsi sull'intera offerta formativa delle scuole superiori e magari partecipare agli incontri sull'orientamento.

Se ti piace il disegno tecnico e sei appassionato di mezzi informatici da utilizzare nella progettazione, nelle costruzioni o negli impianti, l'Istituto Tecnico per Geometri Vincenzo Virginio di Cuneo può sicuramente interessarti. Il valore più autentico della professione del geometra è custodito nelle profondità della sua origine etimologica: geometra è chi possiede una conoscenza accurata del territorio, una figura fondamentale per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, un riferimento per la collettività sociale.

Il programma formativo offerto dall’Istituto per Geometri si presenta variegato e ricco di proposte, che spaziano dalla cultura scientifica e tecnologica, alle materie specialistiche in preparazione al mondo lavorativo, alle attività laboratoriali, all’esperienza concreta rappresentata dall’alternanza scuola/lavoro che offre la possibilità di svolgere tirocini e stage in studi professionali, aziende, enti.

Se desideri conoscere da vicino il mondo dell'Istituto per Geometri ed entrare in contatto direttamente con professori e allievi, partecipa all'appuntamento di scuola aperta previsto lunedì 21 novembre (dalle14:30 alle16:30).

Per la scuola aperta è richiesta la prenotazione (entro 2 giorni dalla data) inviando mail alla docente referente: luisa.barutta@bianchivirginio.it .