Convegno "Nocciola di qualità - Il progetto che promuove la corilicoltura piemontese”

Per partecipare è necessario prenotarsi tramite e-mail all’indirizzo presidenza@agrion.it entro lunedì 21 novembre. Nella mattinata saranno divulgati i risultati delle attività di ricerca del progetto “Nocciola di qualità”.



IL PROGRAMMA:

Apertura dei lavori e moderazione

Giacomo Ballari, Lorenzo Berra - Fondazione Agrion



Saluti istituzionali

Alberto Cirio - Presidente Regione Piemonte

Marco Protopapa - Assessore agricoltura, cibo a caccia e pesca Regione Piemonte



Introduzione dei lavori

Paolo Balocco - direttore Assessorato Agricoltura, cibo caccia e pesca Regione Piemonte



La corilicoltura piemontese: potenzialità e criticità

Simone Bardella, Maria Corte - Fondazione Agrion



Nuove acquisizioni per la gestione sostenibile della cimice asiatica

Luciana Tavella, Elena Gonella, Alberto Alma - DISAFA Università degli Studi di Torino



Risultati preliminari sullo studio dell'eziologia dell’avariato della nocciola

Monica Mezzalama, Vladimiro Guarnaccia, Maria Lodovica Gullino - Agrinnova



Cascola pre-raccolta, criticità multifattoriale: risultati preliminari delle prove di campo

Roberto Botta, Nadia Valentini - DISAFA Università degli Studi di Torino



L'introduzione del limitatore naturale della cimice asiatica: tre anni di attività

Luisa Ricci, Giovanni Bosio - Direzione Agricoltura e Cibo - Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici Regione Piemonte



Sintomi per carenza di macronutrienti in nocciolo comune e prossimi sviluppi

Tommaso Barbagli, Wim Voogt - Vageningen University and Research - Business Unit Greenhouse Horticolture



Apertura dibattito