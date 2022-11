Alba, inquadra il Qr Code alla fermata e conosci la posizione dell'autobus in tempo reale

Da lunedì 21 novembre saranno operative due nuove fermate del trasporto pubblico urbano di Alba, la n. 4089 e la n. 24089, collocate in via Dario Scaglione nel tratto compreso tra corso Europa e corso Piave.

Saranno servite dalle linee urbane 2 e 3, garantendo collegamenti verso il capolinea di San Cassiano tramite la Linea 2 e, mediante la Linea 3, verso il centro città, nonché con l’area di via Vivaro e del cimitero cittadino.

Anche i QR code presenti sui pali di fermata sono stati aggiornati, con l’introduzione di una nuova veste grafica e un formato che ne migliora la fruibilità: grazie agli aggiornamenti dell’App del Consorzio Granda Bus, scansionando il QR code sarà ora possibile visualizzare non solo i tragitti e gli orari delle corse, ma anche la posizione in tempo reale dell’autobus.

L’assessore alla Mobilità urbana e Trasporti pubblici Massimo Reggio dice: «Le due fermate sono state attivate per migliorare il servizio in base alle segnalazioni ricevute. I nuovi codici QR alle fermate e l’applicazione di Granda Bus consentiranno di sapere dove si trova l’autobus in quel dato momento, un’innovazione importante che fornisce informazioni utili ai passeggeri e migliora qualità ed efficacia del servizio».