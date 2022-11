Bra dice sì alle luminarie natalizie, ma con periodo e orari ridotti: "Una decisione presa tutti insieme"

Ci sono luci che nemmeno il caro-energia può spegnere. Come quelle della speranza. O come quelle del Natale, attese ogni anno quando dicembre si avvicina.

Nonostante i rincari continuino a bussare con prepotenza e l’inverno non sembri essere privo di difficoltà, Bra non si arrende. E non rinuncia alla tradizione: l’8 dicembre il centro città tornerà a splendere, vestito a festa.

I Comitati di Via Ascom Bra hanno scelto di contribuire all’installazione delle luminarie natalizie nel centro, affiancando agli addobbi nelle vie un percorso di proiezioni luminose che offrirà una lettura insolita di architetture e palazzi storici accompagnando il visitatore in un itinerario spettacolare ed emozionante.



“Abbiamo concordato tutti insieme, con la partecipazione dei commercianti dei Comitati di Via, in una serie di incontri, da un lato di allestire le luminarie, dall’altro di applicare orari e periodi ridotti di accensione, per evidenziare il periodo difficile del Paese. Ma le luci ci saranno, perché vogliamo comunque mantenere un clima di serenità e di accoglienza nel cuore della città – precisa il direttore di Confcommercio Ascom Bra Luigi Barbero –. È vero, è un momento di difficoltà per imprese e famiglie, tra il caro bollette e l’inflazione che portano alla contrazione dei consumi in alcuni settori. Tutti però siamo consapevoli di quanto sia importante il mese di dicembre per il commercio e in generale per il terziario di mercato, settori oggi in grave difficoltà. L’intento è di salvaguardare tutti gli aspetti strategici attraverso scelte equilibrate e consapevoli”.



Luminarie accese dall’8 dicembre al 6 gennaio con orario ridotto

L’accensione delle luminarie avverrà giovedì 8 dicembre e si protrarrà fino al 6 gennaio. Ci sarà una riduzione degli orari di accensione e il ricorso a nuove tecnologie per dare una risposta alla esigenza di un risparmio energetico.

L’intervento è stato realizzato con il contributo dell’Amministrazione comunale, della Camera di Commercio di Cuneo e delle attività commerciali aderenti.