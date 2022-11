Bra si gemella con Betlemme: incontro on line tra i sindaci Hanania e Fogliato

Mercoledì 26 ottobre il sindaco di Betlemme, Hanna Hanania, e quello di Bra, Giovanni Fogliato, si sono incontrati “on line” per il primo appuntamento ufficiale in vista della firma dell’accordo di gemellaggio tra le due città.

Alla video-chiamata hanno preso parte anche il delegato ai gemellaggi per il Comune di Bra, Lino Ferrero, e il professore universitario dell’Università di Betlemme e referente Vis (Volontari italiani per lo Sviluppo) Luigi Bisceglia, che ha seguito le varie fasi del percorso di gemellaggio.



Dopo i saluti iniziali, i sindaci hanno scambiato alcune informazioni sulle due città, accomunate, tra l’altro, dal numero di abitanti, vicino a 30.000 e si sono accordati sulle modalità della firma dell’atto di gemellaggio in programma per l’inizio del 2023, in presenza, prima a Betlemme e poi a Bra.



I sindaci di Betlemme, Hanna Hanania e di Bra, Giovanni Fogliato, hanno condiviso la soddisfazione per un gemellaggio che "unirà la comunità di Betlemme e la comunità di Bra attraverso l'ampliamento dei ponti di sorellanza, comprensione reciproca e cooperazione nei campi dell'istruzione, della cultura, dell'economia e promuoverà il turismo tra i due città".