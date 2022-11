Cuneo, incontro tra Prefetto e Comitato di quartiere Cuneo Centro sui problemi di degrado della zona

Incontro oggi, venerdì 18 novembre, in Prefettura a Cuneo tra il Prefetto, Fabrizia Triolo, ed il Comitato di quartiere Cuneo Centro, richiesto dal presidente Pietro Carluzzo. Il faccia a faccia, al quale hanno partecipato anche la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero e l’assessora alla Polizia Locale Cristina Clerico. è stata l’occasione per parlare dei problemi di degrado della zona intorno alla stazione ferroviaria.

La dottoressa Triolo ha tracciato il quadro delle iniziative poste in essere nei mesi scorsi per arginare il fenomeno, sottolineando come, fin dai primi giorni del suo arrivo in provincia, abbia tenuto alta l’attenzione sulla questione circa le problematiche di sicurezza pubblica della zona, con le quali debbono però andare di pari passo quelle assistenziali, di accoglienza e sanità pubblica.

Tutto ciò, ha sottolineato il Prefetto ha dato buoni frutti, ma negli ultimi sei mesi il degrado ha cambiato volto, sempre più incentrato sullo spaccio di droga a cielo aperto unitamente al consumo smisurato di bevande alcoliche, che spesso sfocia in violente risse.

Per questo, sono stati intensificati i controlli serali nei locali pubblici arrivando alla sospensione delle licenze di alcuni esercizi: l’ultimo caso nella giornata odierna, quando sono state chiuse temporaneamente due attività. L’incremento dei controlli sulle persone in zona è aumentato del 62% rispetto l’anno precedente.

In conclusione dell’incontro la dottoressa Triolo ha assicurato che i servizi fin qui messi in atto saranno mantenuti con la stessa intensità, chiedendo ancora una volta la collaborazione dei cittadini con le Forze dell’ordine affinché segnalino ogni situazione d’illegalità.

Le parti hanno concordato di rinnovare gli incontri, mantendo così un costante dialogo nei prossimi mesi.