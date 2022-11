I territori di confine tra Italia e Francia serrano i ranghi: obiettivo, lo sviluppo economico comune

La Camera di Commercio Riviere di Liguria-Imperia, La Spezia Savona, la Camera di Commercio di Cuneo, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Chambre d'Agriculture Alpes-Maritimes e la Chambre de Commerce et de l'Industrie Nice Côte d'Azur hanno firmato, martedì scorso, il primo accordo di cooperazione a favore dello sviluppo economico dei rispettivi territori e delle loro imprese.



La firma è stata preceduta da una presentazione dell'Euro Cin, Gruppo Europeo di Interesse Economico Le Alpi del Mare/Les Alpes de la Mer.

L'organizzazione, nata nel 1994 su iniziativa delle Camere di commercio di Cuneo, Imperia e della CCI Nice Côte d'Azur, può diventare un prezioso strumento per sostenere le economie dei territori transfrontalieri e sviluppare strategie comuni nel quadro della cooperazione transfrontaliera ed europea.



Al centro competitività e modernizzazione del tessuto economico

L'accordo, della durata di due anni, poggia sulla comunione di obiettivi economici e di interessi che legano Italia e Francia. Imprenditori, artigiani, commercianti e agricoltori di entrambi i lati della frontiera si trovano ad affrontare cambiamenti simili negli stessi settori di attività: turismo, servizi, commercio, tecnologia e innovazione e artigianato. Aree fondiarie, vie di comunicazione e infrastrutture di trasporto efficienti, nuove esigenze legate allo sviluppo sostenibile e una rinnovata offerta formativa sono tutte sfide da affrontare. In questo contesto, lavorare insieme per consolidare la cooperazione è naturale e necessario.



L'obiettivo è quello di individuare delle azioni che rafforzino la competitività e contribuiscano alla modernizzazione del tessuto economico locale nei seguenti ambiti:

- Economia e occupazione: fondiario e pianificazione territoriale, clima e transizione ecologica, mobilità sostenibile, creazione di imprese nell'ambito di green economy, blue economy, economia circolare e turismo;

- Sostegno alle attività produttive (prodotti tipici) attraverso strumenti innovativi;

- Servizi nell'ambito di istruzione, sanità, Silver Economy e della promozione di servizi itineranti o da remoto;

- Realizzazione di progetti comuni cofinanziati dai programmi europei per favorire lo sviluppo economico;

- Avvio della messa in rete degli attori pubblici francesi e italiani nel quadro dei trattati internazionali.



Gola: "Si va verso l'attualizzazione dell'Eurocin Geie"

"Oggi abbiamo firmato un accordo molto importante tra partner che già in passato hanno condiviso azioni e progetti nell'ambito della precedente programmazione europea" ha detto il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Mauro Gola.

"È con grande soddisfazione che ho apprezzato la totale convergenza di intenti dei firmatari dell'accordo verso l’attualizzazione dell'Eurocin Geie, nato nel 1994, al fine di renderlo uno strumento concreto e operativo per declinare sui territori le strategie dell'Unione Europea".