Mondovì, il centrodestra incontra i commercianti del Borgheletto: “Siamo preoccupati, ci servono risposte”

Un confronto serrato, all’insegna dell’ascolto e del dialogo, quello organizzato dal Centrodestra di Mondovì – promosso dai consiglieri che ne fanno parte, Rocco Pulitanò (Fratelli d’Italia), Enrico Rosso (Ideali in Comune) e Mauro Gasco (Lega) – con i commercianti del comparto del Borgheletto, nel centro storico di Breo.

In particolare, gli esercenti di via Beccaria hanno espresso forte preoccupazione per la situazione attuale del comparto, che sta convivendo con un cantiere che c’è, ma di fatto finora… non c’è stato.

Come del resto è emerso chiaramente nel corso della manifestazione “Peccati di gola” – in merito alla quale il gruppo di Centro-destra ha già presentato un’interrogazione –, dove il comparto del Borgheletto è stato “dimenticato” ed estromesso dal percorso della manifestazione che invece prometteva di coinvolgere il Centro storico cittadino per intero.

È stato scelto di smantellare parzialmente il cantiere in via Meridiana per proseguire il percorso fieristico, consentendo il passaggio in quella che di fatto è un’area di cantiere, mentre via Beccaria e piazza Roma – perfettamente agibili – sono state tagliate fuori.

Il disagio e la preoccupazione degli esercenti non si esauriscono con ciò che è stato, ma sono giustamente proiettati verso ciò che sarà: ci avviciniamo a grandi passi a dicembre e quindi al periodo pre-natalizio, un periodo che il comparto commerciale del Borgheletto vorrebbe vivere al massimo delle potenzialità dopo essere stato costretto a perdere l’occasione di “Peccati di gola”.

Finiscono quindi sotto la lente d’ingrandimento le tempistiche del cantiere, che sta procedendo con lentezza.

"Qualcuno ci dovrà dire cosa si intende fare da qui a Natale – hanno chiesto i commercianti -. Al di là del cantiere, si potranno avere una serie di attrattive, lungo via Beccaria e su piazza Roma, che vadano a “compensare” i disagi subiti in questo lungo periodo dove di fatto quest’asse è chiuso al passaggio senza avere ancora, finora, visto un lavoro?".

"Sono domande più che legittime – dicono Rosso, Pulitanò e Gasco –. Ai tempi dei lavori di riqualificazione di via Sant’Agostino innanzitutto con l’allora Giunta avevamo dedicato molto tempo a definire le strategie di programmazione del cantiere e per il deflusso del traffico, consentendo anche la realizzazione di eventi in tutta sicurezza. Nel caso di via Beccaria, invece, sembra che l’attuale Giunta abbia lasciato molto al caso. La progressione del cantiere era tenuta costantemente sotto controllo, e attraverso opportune riunioni gli esercenti e i residenti venivano costantemente informati: oggi invece questo non accade. Una strada di fatto chiusa per due mesi senza che ci sia un’attività di cantiere è un vero paradosso, un disagio grave per le attività economiche che va in qualche modo compensato".

Ma anche con un cantiere in partenza, una problematica di cui occorre tenere seriamente conto è la brutta stagione che potrebbe compromettere il progredire del cantiere ed allungare ulteriormente i tempi.

"L’Amministrazione – proseguono i consiglieri del Centro-destra – è consapevole che in caso di nevicate e gelate un cantiere avviato potrebbe trovarsi nelle condizioni di essere sospeso, dilatando enormemente i tempi e arrecando un disagio ancora maggiore alle attività?".

"L’interrogazione su “Peccati di gola” ha rappresentato solo l’inizio di un lavoro di approfondimento – concludono Rossso, Pulitanò e Gasco – sulla questione del Borgheletto, che continueremo a monitorare con grande attenzione, così come il progredire del cantiere, mantenendo vivo e attivo il confronto con gli esercenti del comparto, e proponendo ulteriori stimoli e suggestioni all’Amministrazione, oltre ad un incontro con la stessa Amministrazione e le Associazioni di categoria".