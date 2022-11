Monforte d'Alba: un paese che sa gestire la domanda turistica

Monforte d’Alba, un paese che si può annoverare tra quelli più visitati delle Langhe, capace di offrire ai turisti più di 20 ristoranti, circa 60 cantine e 750 posti letto, eventi di respiro nazionale e internazionale, e molte realtà associative. Numeri importanti che permettono di valorizzare la cucina, il vino e la ricettività, tutti aspetti che raccontano un territorio comunale in cui arte, cultura, tradizione e natura sono protagonisti.



E il 2022 ha messo alla prova anche questo paese che si è fatto trovare pronto: «Quest’anno c’è stato tanto turismo da gestire - dichiara il sindaco Livio Genesio - ed abbiamo cercato di tenere sotto controllo eventuali disagi che potevano nascere per la presenza di molte persone. Per fortuna non abbiamo avuto problemi significativi e, anche nel ponte dei Santi, con un afflusso massiccio di turisti, la criticità è stata ben gestita.

Siamo nel complesso molto soddisfatti che Monforte d’Alba sia tornato ad ospitare con costanza i turisti, e che tutto il territorio stia di nuovo vivendo il successo che merita. Dopo la pandemia, ora siamo ripartiti tutti insieme, e credo che ora la vera sfida sia quella di gestire al meglio la domanda turistica, e non quella di creare problemi. Il successo che viviamo oggi lo dobbiamo a chi ci ha preceduto. Uomini e donne capaci di creare con sacrificio, sudore, passione e tenacia, lavorando in un territorio in cui hanno sempre creduto».



A proposito di “gestione” l’Unione dei Comuni sta lavorando già dallo scorso anno in chiave di mobilità sostenibile: «Come Unione - continua Livio Genesio, che ne è il vice presidente ed assessore al turismo - dal 2021 stiamo lavorando per una mobilità sostenibile, e stiamo portando avanti analisi approfondite che sono alla base delle prossime azioni che metteremo in campo. Nel primo trimestre del 2023 verrà presentato un progetto tecnico-sociale per dare risposte reali ad un problema che richiede interventi importanti, anche a livello di investimenti».