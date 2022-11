Rinnovato il direttivo del CAI di Dronero nella festa annuale di fine attività

Domenica 13 novembre i Soci della Sottosezione di Dronero del Club Alpino Italiano hanno festeggiato la conclusione delle attività dell’anno sociale 2022 con un riuscitissimo pranzo presso “Oste di Faire” di San Damiano Macra preceduto da una escursione sul Sentiero del Puy.

Trovarsi in così tanti è stato un’ ottima occasione per rivivere insieme le emozioni e le esperienze delle attività di quest’anno della Sottosezione e progettarne di nuove per il 2023.

A marzo è stato rinnovato il Direttivo che, oltre alla conferma dei Consiglieri “storici” ha visto l’ingresso di nuovi giovani che con le loro idee e voglia di fare hanno già positivamente inciso sulle attività.

Il Consiglio Direttivo eletto è composto da: Chiardola Bruno Reggente, Belliardo Livio Vice, Simondi Sergio Segretario, Chiardola Stefano, Collo Guido, Dorati Valter, Sevega Piero, Olivero Roberto, Chiapello Simona, Oberto Francesco, Abello Antonio, Martini Maria Teresa.

E’ affiancato da un Comitato Tecnico: Piasco Mario, Baudino Franco, Cherasco Elia, Einaudi Valter, Ribero Pierfranco, Cherasco Piergiuseppe.

In primavera grande successo di pubblico hanno riscosso le due serate dello splendido documentario “Chiamo e nessuno risponde” del regista Davide Demichelis con protagonisti Franco Baudino e le montagne di Elva.

In primavera ha riaperto i battenti dopo ben due anni di chiusura per l’emergenza Covid anche la Capanna Sociale Franco Ellena a Grange Chiotti nell’alto vallone di San Michele Prazzo. Un vero gioiellino a disposizione dei Soci Cai e del loro familiari e amici. La Capanna, tenuta in perfetta efficienza dai soci della Sottosezione e sempre pulita e ordinata dagli ospiti, ha ripreso ad accogliere tutti coloro che amano la montagna e vogliono soggiornare in uno dei posti piu’ belli della Valle Maira.

Sempre apprezzate sono state le Gite Sociali organizzate con percorsi non scontati e non sempre conosciuti della Valle Maira e delle valli vicine.

Il Pranzo Sociale è stata anche l’occasione per ragionare sulle attività del prossimo anno che sarà caratterizzato dalla segnalazione del sentiero che nel Vallone di Ussolo conduce alle Porte di Roma “luogo del cuore” del carissimo amico e Consigliere Cai Franco Gallizio. Il sentiero verrà tracciato in sua memoria anche utilizzando i fondi raccolti dagli amici nel suo ricordo.

Nel corso del prossimo inverno verranno proposte, possibilmente anche in collaborazione con il Comune di Dronero e altre Associazioni, serate per tutti gli appassionati di montagna e, come sempre, le gite sociali estive.

Per avere “un posto in prima fila” per tutte le attività 2023 che verranno proposte e adeguatamente pubblicizzate sarà possibile, indicativamente dal 15 dicembre, iscriversi o rinnovare la tessera Cai presso la Cartoleria Alice di Dronero.

Per info: Pagina Facebook Cai Dronero, caicuneo.it, sergio.simondi*libero.it, Bruno 3357372186 Stefano 3401598068 Sergio 3200662743