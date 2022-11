Scomparso prematuramente Ilario Mattone, tecnico Arpa residente a Gaiola. Aveva 51 anni

Non c'è l'ha fatta a sconfiggere la malattia che lo ha colpito circa un anno fa, Ilario Mattone, classe 1971, una vita familiare spesa tra Gaiola e Roccasparvera, comune di origine del papà Marcello.

Ilario ha speso la sua carriera lavorativa in Arpa, l'Agenzia Regionale Per l'Ambiente del Piemonte, dove si occupava da tecnico di progetti di varia natura e dove ricopriva aprire il ruolo di designato sindacale nel Comitato Unico di Garanzia per Cisl Fp.