Tappa a Fossano per i corsi di formazione delle Nazioni Unite in collaborazione con la Brigata Alpina Taurinense

Si è svolta ieri, giovedì 17 novembre, presso la sede dello Staff College delle Nazioni Unite – l’agenzia per la formazione dei quadri ONU basata a Torino - la celebrazione del 15° anno del programma "Safe and Secure Approaches in Field Environments", istituito nel capoluogo piemontese nel 2007 per formare i funzionari che operano in tutto il mondo in scenari di crisi.

Ad oggi - secondo i dati forniti dal Department for Safety and Security dell’ONU a New York - più di 100.000 membri delle Nazioni Unite in 65 Paesi – oltre a personale di numerose organizzazioni internazionali - hanno beneficiato del programma, mirato a fornire gli elementi di base per agire sul campo con la massima sicurezza.



Partner delle attività addestrative dello Staff College delle Nazioni Unite è la Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito, che da quindici anni fornisce ininterrottamente la propria esperienza internazionale sotto l’egida di ONU, NATO e Unione Europea, per la realizzazione delle giornate pratiche dei corsi, in cui vengono realisticamente riprodotti scenari di rischio o di stress, da gestire secondo le procedure e le tecniche apprese durante la fase in aula: mediazione, checkpoint illegali armati, sequestri di persona, primo soccorso, uso delle radio e riconoscimento di residuati bellici e ordigni esplosivi.



La partnership, iniziata nel 2007 e sancita da un protocollo d’intesa siglato dallo Staff College e dallo Stato Maggiore della Difesa, ha portato inoltre alla formazione di 773 funzionari ONU addetti alla sicurezza, i quali hanno pianificato e condotto autonomamente in 50 Paesi corsi analoghi a quelli svolti in Piemonte.



In occasione della celebrazione del 15° anniversario del programma, si è osservato un minuto di raccoglimento in onore del personale caduto per la pace. Nel suo discorso, il direttore dello Staff College delle Nazioni Unite di Torino, Jafar Javan, ha evidenziato l’importanza di formare sotto il profilo della sicurezza il personale delle agenzie ONU che opera in scenari di crisi, esposto a rischi in continua evoluzione, sottolineando l’importanza del protocollo siglato nel 2019 con la Difesa in termini di sostegno alle esigenze formative nell’ambito del sistema ONU.



Al termine dell’evento il generale Nicola Piasente – comandante della Taurinense – ha ricevuto dal direttore dello Staff College ONU una targa a riconoscimento del contributo essenziale fornito dai reggimenti alla realizzazione delle giornate pratiche svolte nelle aree addestrative della brigata in Piemonte.



La collaborazione a Torino tra ONU ed Esercito comprende anche i corsi offerti dal Centro Studi per le Post-conflict Operations del Comando per la Formazione e Scuola d’Applicazione, ai quali lo Staff College partecipa con proprio personale nel quadro delle attività addestrative degli ufficiali frequentatori.