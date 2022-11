Alcuni degli eventi sportivi più seguiti in Italia

Niente è più eccitante che assistere "nella vita reale" alla tua competizione sportiva preferita. Ma poiché è impossibile - per mancanza di tempo o denaro - viaggiare per assistere a tutti gli eventi, coppe e tornei, la maggior parte di noi li segue online o in televisione. Guardare lo sport da soli, in famiglia o con gli amici è uno dei passatempi preferiti dai cittadini di tutto il mondo e ogni anno il pubblico batte nuovi record. Ma, a proposito, quali sono gli eventi sportivi più seguiti in Italia?

Nel nostro Paese ogni competizione viene seguita con interesse e partecipazione. Ma quali sono effettivamente gli sport più seguiti? Guardando ai trend su Google per ciò che riguarda lo streaming degli sport non ci sono dubbi: il calcio rimane lo sport più seguito dai tifosi italiani. Seguono Tennis Basket, Formula 1 e Moto GP. Se fin qui non ci sono sorprese, ad uno sguardo più attento si nota come le cose negli ultimi anni siano cambiate. I motori infatti, non occupano più i gradini più alti del podio, ma sono stati superati dal tennis e dal basket, merito anche delle grandi vittorie di atleti talentuosi.

Questi eventi vengono messi in evidenza più di altri:

Calcio

Non esiste famiglia in Italia che non abbia almeno un tifoso o appassionato del mondo calcistico. Una situazione che non si limita solo al campionato italiano o alle competizioni tipo Champions ed Europa League, ma anche ai campionati esteri: Bundesliga e soprattutto la Premier League, portando la maggior parte degli utenti a seguire le squadre più blasonate d’Europa.

Tennis

La rivelazione che negli ultimi anni ha fatto avvicinare molti appassionati. Certo, si tratta di uno sport seguito da molti nel mondo, ma in Italia la cavalcata del tennista Matteo Berrettini fino alla finale del torneo di Wimbledon è stata una forza trainante che ha portato il tennis ad essere seguito in maniera stabile.

Basket

Nonostante la Nazionale di pallacanestro abbia una squadra competitiva, il torneo a stelle e striscie crea più attenzione e spettacolo: portando tanti tifosi a stare svegli fino a tarda notte pur di vedere i match, e se parliamo delle Finals tutte queste emozioni si moltiplicano alla grande.

Motori

Ritornando ad una passione sportiva basata principalmente sul patriottismo è sicuramente quella legata al mondo dei motori. Partendo dalle 4 ruote, non è Formula 1 senza la Ferrari, nonostante gli ultimi risultati del Cavallino siano stati negativi e lontano dalle vittorie, ricordando i tempi di Micheal Schumacher e delle vittorie rosse collezionate nei primi anni 2000. Per quanto riguarda invece la Moto GP, l'interesse è r grazie anche alle recenti imprese di Francesco Bagnaia.