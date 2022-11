Arredare un giardino nel 2022: ecco alcuni consigli utili

Se avete acquistato una nuova casa o magari l’avete appena ristrutturata con le numerose agevolazioni del Governo degli ultimi due anni, sicuramente potreste pensare di sfruttare questi giorni durante l’inverno per ripensare anche agli spazi esterni e al giardino, in modo da dare un tocco di novità anche alla zona che sfruttate maggiormente durante l’estate.

All’interno di questo articolo abbiamo così deciso di fornirvi alcuni consigli utili da poter seguire per rimodernare il vostro giardino e renderlo più confortevole per voi e per i vostri ospiti.

La programmazione: sfruttare i tempi e le occasioni

In inverno, sebbene le calde giornate estive siano ancora lontane e le idee in merito al giardino non fioriscano in modo automatico, è la stagione ideale per pensare a come sfruttare al meglio gli spazi esterni per la vostra casa.

In primo luogo perché i complementi di arredo per esterni costano sensibilmente di meno rispetto alla primavera. Inoltre potrete sempre sfruttare l’occasione del Natale per farvi un piacevole regalo di famiglia e indirizzare così la spesa comune su un ambiente che vi godrete al pieno durante l’estate.

Altro aspetto da tenere in considerazione è la stagionalità delle piante: moltissime specie per fiorire nel migliore dei modi hanno bisogno di essere piantate durante la stagione fredda. Sceglierle in questo periodo vi permetterà di piantarle nel mese di gennaio – febbraio, in modo da avere un’area verde ricca di fiori coloratissimi durante l’estate.

Accoglienza e comodità per gli ospiti

Un giardino curato e moderno dovrà di certo essere sfoggiato con i vostri ospiti durante l’estate, magari con aperitivi e cene nel prato.

Proprio per questo motivo dovreste pensare a creare un piccolo salotto al coperto, dove poter far accomodare parenti e amici.

Se siete in cerca di soluzioni moderne e alla moda ci sentiamo di suggerirvi di visionare divani e poltrone per arredare al meglio il giardino presenti sul sito brigros.it, specializzato nella vendita di complementi di arredo per esterni. All’interno potrete trovare moltissimi modelli, selezionabili per dimensioni, colore e fasce di prezzo, acquistabili in pochi semplicissimi click con consegna rapida e garantita.

Non dimenticate anche di inserire un tavolo e delle sedie per eventuali pranzi o cene. Meglio se in plastica e pieghevoli, in modo da conservarle in un ripostiglio e tenere così tutto in ordine quando non servono.

L’ordine è l’imperativo per un giardino perfetto

Altro elemento da non sottovalutare è la progettazione degli spazi e l’ordine. Non create un ammasso di complementi di arredo, ma cercate di disporre il salottino e tutti gli altri elementi in modo armonico in modo mettere in risalto la vostra scelta delle piante e il lavoro svolto per la loro cura.

Idea molto valida per avere il massimo dell’ordine è quella di progettare un piccolo ripostiglio o una casetta in legno, dove potrete conservare tutti gli attrezzi per la cura e la pulizia, in modo da averli sempre a portata di mano.

Lo stesso discorso vale per i giochi dei bambini: chiaramente durante l’estate sarà l’area della casa da loro preferita per giocare in libertà. Non dimenticate di riservare loro uno spazio dove possano giocare senza correre il rischio di rompere nulla e di creare un’area dove potranno depositare e tenere in ordine i loro giochi.