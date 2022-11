Giardino della casa in montagna: ecco l’arredo perfetto per l’estate

Una casa in montagna è il luogo perfetto per trascorrere le vacanze di Natale e magari per essere monetizzata durante l’estate per offrirla in affitto ai moltissimi turisti che amano le lunghe passeggiate e il trekking.

Se avete una casa in montagna con giardino e volete sfruttarla nel migliore dei modi per le vacanze in famiglia durante l’estate o per darla in affitto, non potrete di certo non arredare in modo straordinario il giardino.

Il panorama sarà di certo strepitoso, ma con un arredo efficace saprete di certo mettere in risalto le potenzialità degli spazi che avete a disposizione.

All’interno di questo articolo abbiamo così deciso di fornirvi alcune idee per arredare nel migliore dei modi il giardino panoramico della vostra casa in montagna, in modo da renderlo più accogliente per voi e per i vostri ospiti.

Un salotto per il relax

I tramonti durante le calde sere d’estate la fanno da padrone e proprio per questo motivo è necessario allestire un piccolo salotto all’aperto nel quale accomodarvi per ammirare lo splendore del crepuscolo.

Il materiale migliore è il rattan, leggero, morbido e adatto a resistere bene alle intemperie.

Potrete così acquistare un piccolo tavolino da caffè e almeno 3 o 4 splendide poltrone che saranno comodissime per i vostri piacevoli momenti di relax.

Una vasca idromassaggio panoramica

Il caldo d’estate si fa sentire anche in montagna e proprio per questo motivo potrebbe essere una buona idea, se avete spazio a sufficienza, inserire una comodissima vasca idromassaggio.

Sebbene possa sembrare un elemento da “super ricchi”, una vasca idromassaggio di piccole dimensioni può essere installata ad un prezzo decisamente accessibile.

A tal proposito ci sentiamo di consigliarvi di visitare il sito web wellsitalia.it dove troverete moltissime idee per l’installare l’idromassaggio in giardino per il massimo relax. Potrete filtrare i modelli disponibili per dimensioni, materiale e fasce di prezzo, in modo da selezionare eventualmente quello che si integrerà maggiormente con l’arredo scelto.

Attenzione ai bambini

Molto importante è creare uno spazio adeguato a far trascorrere anche ai bambini dei piacevolissimi momenti di divertimento durante le loro vacanze estive.

Un ottimo spunto potrebbe essere un’altalena, oppure una piccola casetta da giardino dove potranno trascorrere interi pomeriggi di spensieratezza.

Ottima idea potrebbe anche essere quella di installare una sabbiera, cioè una piccola area contenente un considerevole strato di sabbia, in modo che possano giocare con i tradizionali castelli di sabbia estivi.

Illuminazione soffusa

Il giardino in montagna deve poter essere sfruttato sia di pomeriggio che di sera e per questo motivo una buona illuminazione è d’obbligo.

Vi suggeriamo di installare almeno un faretto a led per un’illuminazione forte in caso di necessità durante le serate e alcune luci più soffuse (magari dimmerabili) per creare l’atmosfera giusta per una cena in giardino o per ospitare i vostri amici.

Come avete visto con pochi semplici elementi è possibile arredare nel migliore dei modi il giardino di una casa in montagna, sia se sarete voi a sfruttarlo che nel caso in cui vogliate dare l’abitazione in affitto durante i mesi estivi.