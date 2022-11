Giocare in modo responsabile è l'unica formula vincente al Gratta e Vinci, alla Lotteria Italia e non solo

Chi non ha mai tentato la fortuna al gioco? La passione per il gioco ha radici profonde. Di solito, alcune persone prendono parte a un gioco di fortuna con l'obiettivo di vincere una somma di denaro, altre per il divertimento, altre ancora sperando di poter cambiare il proprio stile di vita. In breve, ci sono diversi motivi che possono spingerci a prendere parte a un gioco di fortuna e denaro, ma l'importante è partecipare sempre in modo responsabile. Quali sono i giochi più diffusi nel nostro Paese? Tra quelli più gettonati possiamo sicuramente annoverare: Gratta e Vinci, Gioco del Lotto, Lotteria Italia, MillionDAY o anche 10eLotto.

Oggi in questo articolo vi parleremo del Gratta e Vinci e della Lotteria Italia.

Tra gli indici di gradimento al primo posto troviamo sicuramente il Gratta e Vinci

Grazie alla sua semplicità di gioco, il Gratta e Vinci, il cui concessionario è IGT, consente al giocatore di andare alla scoperta della combinazione vincente grattando semplicemente con una monetina la superficie dorata o argentata del biglietto della fortuna. Questi biglietti possono costare da 1€ fino a 20€ e, nel caso dei giochi più popolari, esistono diverse declinazioni, come ad esempio Il Miliardario, I Simboli del Miliardario, il Miliardario Maxi ed il Miliardario Mega. Il Gratta e Vinci ha subito riscosso grande successo tra i giocatori sia per la varietà di biglietti disponibili, che per la possibilità di vincere cifre interessanti con importi minimi. I biglietti si possono trovare facilmente in viaggio, presso gli autogrill in autostrada, al bar, in edicola, dal tabaccaio o comodamente seduti sul proprio divano di casa online.

Come verificare se un Gratta e Vinci è vincente?

Come dicevamo prima, il giocatore per verificare se il biglietto è vincente dovrà prima rimuovere la patina argentata o dorata posizionata al di sopra dell'area di gioco con l'ausilio di una semplice moneta, dopodiché, potrà scoprire se la combinazione è risultata vincente, basandosi su quanto riportato nelle istruzioni di gioco. Un'ulteriore verifica verrà attuata dall'esercente dove si è acquistato il biglietto tramite il lettore di codice a barre. Ma non è tutto! I giocatori possono usufruire dell’App My Lotteries e fare una verifica Gratta e Vinci online in totale autonomia, grattando la scritta “Premio massimo” sul biglietto e inquadrando il codice a barre svelato tramite l’apposita funzione dell’app.

Lotteria Italia, un altro gioco dal fascino particolare

La Lotteria Italia tra i giocatori, nel corso degli anni, ha sempre riscosso un alto indice di gradimento grazie al suo fascino particolare, conferendole un posto di riguardo tra i giochi con vincite in denaro più amati dagli italiani. Quest'anno la Lotteria Italia ha preso il via il 19 settembre e si concluderà come di consueto il giorno della Befana il 6 gennaio 2023.

Come funziona la Lotteria Italia

Dal 19 settembre per i giocatori è possibile acquistare i biglietti di Lotteria Italia e, previa registrazione del biglietto, partecipare alle estrazioni giornaliere sintonizzandosi su RAI 1 dalle ore 11:55 alle 13:30 nell'ambito del programma “È sempre mezzogiorno!”, per provare a vincere uno dei premi giornalieri. Nel caso non ci fossero vincite, il biglietto acquistato consentirà ai giocatori di partecipare comunque all'estrazione finale che si terrà come dicevamo prima, il giorno della Befana 2023 nel corso della trasmissione RAI “Soliti Ignoti – Il ritorno”.

Il costo dei biglietti della Lotteria Italia anche quest'anno è di 5€. Si rammenta che i biglietti si possono trovare in formato cartaceo presso gli stessi rivenditori del Gratta e Vinci o in formato digitale. In questo caso servirà aprire un conto gioco online o utilizzarne uno già attivo. Per verificare se il biglietto è vincente ai giocatori basterà scaricare l'app My Lotteries. I giochi della Lotteria Italia sono regolamentati da ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Gioca sempre in modo responsabile