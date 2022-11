Da sempre gli italiani hanno mostrato molto interesse per il gioco d'azzardo, specialmente negli ultimi anni con l’avvento del gioco online.

Quella del gioco online è diventata infatti una delle industrie più redditizie del Paese, con più di 100 siti web che operano legalmente grazie a concessioni rilasciate dall’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane (ADM). In pratica, l’offerta online ha praticamente soppiantato l’offerta di gioco tradizionale, basata sui soli cinque casinò attualmente attivi sul suolo italiano: Campione d’Italia, Venezia Ca’ Vendramin Calergi, Venezia Ca’ Noghera, Sanremo e il Casinò De la Vallèe di Saint-Vincent.

I casinò online devono il loro successo soprattutto ad un’offerta di giochi incomparabile con quella offline, sia in termini quantitativi che qualitativi. I migliori fornitori di slot machine online, ad esempio, arrivano a rilasciare anche due nuovi titoli a settimana, e di conseguenza gli utenti si ritrovano oggi con migliaia di opzioni a disposizione per ogni sito in cui giocano. In questo articolo, andiamo a scoprire i giochi d'azzardo online più popolari in Italia.

Aviator

Sviluppato dalla software house Spribe nel 2019, Aviator è un quick game interattivo che si inserisce nella categoria dei giochi “Crash” ed è ispirato al tema dell'aviazione. Aviator non è una slot vera e propria, ma ne riprende alcune meccaniche e le unisce ad una giocabilità immediata e alla possibilità di grandi vincite, dovute da un moltiplicatore che arriva a pagare fino a 100 volte il valore delle puntate. Per chi volesse saperne di più, o semplicemente volesse provare il gioco gratuitamente, è disponibile la demo gratis di Aviator che permetterà di prendere confidenza con le dinamiche del gioco senza rischiare denaro reale. Inoltre, lo stesso sito offre una lista dei migliori operatori legali italiani dove poter giocare ad Aviator con denaro reale, qualora si volesse provare a trarre il meglio dal suo alto RTP del 97%.

Slot machine

Gli italiani amano indubbiamente anche le slot online. Un po’ per le grafiche sempre più dettagliate e le animazioni che non hanno nulla da invidiare ai videogiochi di ultima generazione, un po’ per la grandissima varietà di opzioni disponibili, con temi e meccaniche sempre nuove, le slot machine online rappresentano senza dubbio la categoria di giochi d’azzardo più amata dagli italiani. Ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti: dalle slot classiche che ricalcano le dinamiche arcade delle macchinette VLT da bar, alle slot Megaways che offrono centinaia di migliaia di possibili combinazioni vincenti (paylines, o linee di pagamento). I protagonisti, poi, sono sempre diversi: animali, personaggi di film, eroi avventurieri, gemme o simboli di frutta, e così via fin dove la fantasia degli sviluppatori può arrivare. Con un’offerta tanto eterogenea, quindi, non deve sorprendere che le slot rientrino tra i giochi preferiti dagli italiani.

Blackjack

Il fascino del tavolo verde rimane irresistibile anche nel mondo online e il Blackjack, tra tutti i giochi da tavolo, e quello che più di ogni altro continua ad attirare i giocatori italiani online. L’adrenalina data dalla sfida diretta contro il croupier, la velocità e l’immediatezza del gioco, la possibilità di incidere sull'esito del gioco con le proprie scelte fanno del Blackjack uno dei giochi più amati. Da molti anni ormai anche gli studiosi di varie università in tutto il mondo si sforzano di trovare sistemi o trucchi per sovvertire il vantaggio matematico del banco, ispirando anche le industrie del cinema e della TV alla creazione di film basati sul sogno di “sbancare” al tavolo. Gli utenti possono provare oggi le stesse emozioni anche online, giocando contro un banco “digitale” nelle versioni puramente software del Blackjack, o giocando sui tavoli “live” in cui sfidano a distanza dei veri croupier professionisti ripresi in diretta da studi di registrazione creati ad-hoc.

Poker

Il Poker online deve la sua popolarità in Italia soprattutto alla modalità Texas Hold’em, spopolata in TV dagli Stati Uniti a cavallo degli anni 2000. Oggi gli italiani possono trovare in pochi click tantissimi tavoli virtuali nei quali competere con migliaia di altri giocatori online, nelle più diverse modalità: non solo Texas Hold’em, ma anche Omaha, Caribbean Stud, 5 Card Draw e Seven Card Stud, solo per menzionare le varianti più popolari. Per ogni variante, è poi possibile giocare con limiti diversi, in modo che ciascun utente possa trovare il tavolo di poker online adatto alle proprie possibilità economiche, oppure in modalità “torneo” a eliminazione - con un costo d’ingresso fisso e un montepremi definito e ripartito tra i primi classificati - o “cash”, dove i giocatori si uniscono al tavolo con la quantità di denaro che desiderano giocare e la puntano direttamente, potendo poi lasciare la partita in qualunque momento, per esempio dopo aver vinto un numero di mani tale da garantire un profitto.

Conclusione

Queste sono dunque le categorie di giochi da casinò più apprezzate dagli utenti in Italia. All’interno di ciascuna macro categoria, poi, esistono titoli più giocati di altri a causa di moltissimi fattori soggettivi, ma quel che è certo è che il futuro del gioco d’azzardo è online, e sembra più roseo che mai.