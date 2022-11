Ritorna un appuntamento dedicato alla tradizione, all’incontro e al legame con la terra, in un clima che profuma già di Natale! Ritorna e porta con sé una bella novità.

Quest'anno alla tradizionale fiera della meccanizzazione agricola si accompagna la FESTA DELLE FESTE, un momento per incontrarsi, cenare in compagnia, danzare, tutto all'insegna dell'ospitalità offerta dalle comunità saluzzesi - Comitato del Forno, Cervignasco, Via dei Romani, San Lazzaro, Torrazza, Colombari dei Rossi.