Cortemilia: grande evento venerdì 25 settembre con la "Fiera di Santa Caterina2 e la presentazione del libro "Pietra a secco in Alta Langa"

Appuntamento da non perdere quello in programma per venerdì 25 novembre a Cortemilia per la "Fiera di Santa Caterina".

Per tutta la giornata la fiera sarà per le vie del Borgo di San Pantaleo con la distribuzione di zabaione con torta, vin Brulè e pere al vino a cura delle Associazioni locali. Inoltre la degustazione dei piatti tipici della tradizione presso i ristoranti.

La presentazione del libro "Pietra a secco in Alta Langa"

In occasione di quest'evento ci sarà la presentazione del libro "Pietra a secco in Alta Langa", un omaggio a Vittoria Delpiano. Donatella Murtas e Daniele Cerrato dialogheranno sull'Opera di Toio, sul valore del paesaggio e sulla Scuola Alta Langa della pietra a secco.

Introducono Roberto Bodrito (Sindaco di Cortemilia e Presidente dell'Unione Montana Alta Langa), Giovanni Destefanis e Marco Zunino (Consiglieri del Comune di Cortemilia).