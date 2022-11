Il regista premio Oscar Gabriele Salvatores a Grinzane, ospite dell’Ordine del Tartufo e dei Vini d’Alba

Il 304° Capitolo ha offerto anche l’occasione di approfondire il tema “Tartufo bianco d’Alba: un marchio prezioso che l’Italia deve tutelare” con l’intervento del direttore del Centro Nazionale Studi Tartufi, cavaliere Mauro Carbone, e del giornalista Roberto Fiori, e di accogliere numerosi ospiti stranieri come i Cavalieri delle Delegazioni estere di Hong Kong e Amsterdam di quelle nasciture di Budapest e Londra, nonché gli amici francesi Chevaliers du Tastevin della Borgogna.

Anche domenica 27 novembre, nell’ambito del 305° Capitolo del Tartufo Bianco d’Alba, è prevista l’investitura di nuovi cavalieri. L’incontro si concluderà a tavola con l’aperitivo e il pranzo a cura dello chef Marc Lanteri, del ristorante Al Castello, dove si potranno degustare, in abbinamento ai piatti e al prezioso tartufo bianco d’Alba, alcuni tra i vini vincitori della 47ª Selezione, premiati dalla Commissione di Degustazione dell’Ordine.

LA STORIA DELL’ORDINE

L’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba nasce ufficialmente il 22 febbraio 1967 in una piccola trattoria di Grinzane Cavour. Ventuno furono i fondatori di questa confraternita enogastronomica: tutti disinteressati e indipendenti, si diedero uno statuto nel quale, ancora oggi, si legge che «scopo dell’Ordine è difendere e diffondere ovunque la genuina gastronomia, i vini e gli altri prodotti meravigliosi ed inconfondibili della terra di Alba e delle Langhe». L’Ordine, che festeggia nel 2022 i 55 anni dalla fondazione, oggi annovera centinaia di collari in tutto il mondo, con sette delegazioni di Cavalieri del Tartufo e dei Vini d’Alba sparse tra Svizzera, Austria, Hong Kong, New York, Napa e San Francisco Bay Area, Taiwan, Dubai e, in Italia, Milano e Verona.