Parte a Savigliano l'edizione 2022 dei "Concerti della domenica - Aperitivi in musica"

L'Associazione Amici della Musica di Savigliano presenta l'edizione 2022 dei “Concerti della domenica - Aperitivi in musica”. Giunti alla 36° edizione, gli appuntamenti si svolgeranno a Palazzo Taffini fino a domenica 27 novembre con la direzione artistica del Maestro Ubaldo Rosso. Negli anni è stato mantenuto l’identico format: quattro eventi, un’ora di ascolto con artisti provenienti da ogni parte del mondo e al termine di ogni concerto l’aperitivo offerto con vini selezionati. I concerti si svolgeranno alle ore 10,50.

Il terzo appuntamento è previsto per domenica 20 novembre: sul palco, Hugues Leclere al pianoforte con musiche di F. Chopin.

Prossimi appuntamenti: domenica 27 novembre alle 10.50 il "Duo Minella Brunetto" con Silvano Minella al Violino e Falvia Brunetto al pianoforte. Musiche di J.S. Bach - W.A. Mozart - E. Grieg.

Per informazioni: 333 430 97 09 – eventistampa@gmail.com L'ingresso costa 10 euro l'intero, per i Soci Amici della Musica €. 5,00 e per gli studenti 1 euro.