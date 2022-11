Peveragno: al centro Ambrosino prosegue la rassegna 'Assaggi 2022'

La Compagnia del Birùn vi invita giovedì 24 novembre alle 21 presso il Centro Culturale Ambrosino di Peveragno a un nuovo appuntamento della Rassegna "Assaggi 2022 - presenti": la serata "Immagini dalla via Francigena" presentata in collaborazione con il C.A.I. sezione di Peveragno.



Una serata di proiezione delle fotografie scattate e messe a disposizione dai partecipanti all'escursione dal 30 settembre al 2 ottobre 2022. Al sesto anno in cammino sulla Via Francigena, la Compagnia del Birùn e il C.A.I. di Peveragno presentano attraverso le immagini quest'esperienza che parte da strade di terra e pietra, si arricchisce di incontri e continua sulle vie della passione e dei ricordi.



Ingresso libero e gratuito.